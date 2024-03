IFC Films e Shudder hanno rivelato il primo trailer ufficiale dell'agghiacciante satira distopica Humane, che segna il debutto alla regia della fotografa canadese, figlia d’arte, Caitlin Cronenberg.

TRAMA: sulla scia di un catastrofico collasso ambientale che sta costringendo l'umanità a perdere il 20% della sua popolazione una cena di famiglia sfocia nel caos quando il piano di un padre genera rabbia e paura.

In attesa di conoscere una possibile data italiana, sono state rivelate le date per gli USA e il Canada (26 aprile) per poi essere distribuito sulla piattaforma di streaming (Shudder) dal 26 luglio in poi.