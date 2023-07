MINIS FORUM NAB5 Mini PC - Prestazioni Potenti e Design Elegante in Offerta!

Se sei alla ricerca di un mini PC che unisca prestazioni potenti, design elegante e versatilità, non cercare oltre! Il MINIS FORUM NAB5 Mini PC è la soluzione ideale per chi desidera un potente desktop in un formato compatto. Con il processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione e 16 GB di RAM, questo mini computer desktop offre prestazioni straordinarie per affrontare senza sforzo compiti impegnativi, sia lavorativi che di intrattenimento.

Prestazioni Potenti con Intel Core i5-12450H

Il cuore del MINIS FORUM NAB5 Mini PC è il processore Intel Core i5-12450H, con 8 core - 4 core ad alte prestazioni e 4 core ad efficienza energetica - che raggiunge una frequenza turbo massima di 4,4 GHz. Grazie a questa potente CPU, puoi godere di un'esperienza informatica reattiva e fluida, sia che tu stia lavorando con applicazioni d'ufficio complesse o divertendoti con il gaming e i contenuti multimediali.

Spaziosa Memoria e Archiviazione Espandibile

Il mini PC NAB5 è dotato di 16 GB di RAM DDR4-3200, che garantisce prestazioni veloci e affidabili anche con più programmi aperti contemporaneamente. Inoltre, la capacità di archiviazione di 512 GB SSD PCIe4.0 M.2 ti offre ampio spazio per archiviare documenti, file multimediali e software essenziali. Se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi facilmente espandere la memoria grazie all'opzione di doppio canale DDR4-3200 fino a 64 GB.

Design Elegante e Ottimizzato per il Raffreddamento

Il MINIS FORUM NAB5 Mini PC non solo eccelle nelle prestazioni, ma presenta anche un design elegante ed elegante che si adatta a qualsiasi ambiente. Il suo telaio compatto e ben costruito si integra perfettamente sulla tua scrivania o in uno spazio ridotto.

Il design ottimizzato per il raffreddamento del NAB5 Mini PC è uno dei suoi punti di forza. Con un nuovo radiatore a stato solido attivo e fori di raffreddamento laterali, il disco rigido e la memoria rimangono freschi anche durante carichi di lavoro intensi. I doppi tubi di calore integrati e le doppie prese d'aria assicurano un'eccellente dissipazione del calore, consentendo al mini PC di mantenere le massime prestazioni anche per lunghe sessioni di utilizzo.

Multitasking e Connettività Completa

Il MINIS FORUM NAB5 Mini PC è dotato di due porte HDMI e due porte USB-C che consentono l'uscita video Quad 4K a 60Hz. Goditi il multitasking senza sforzo e lavora con diversi schermi per una maggiore produttività. Inoltre, il mini PC offre un'ampia varietà di interfacce, tra cui 2 porte RJ45 2.5 Gigabit Ethernet, 4 porte USB3.2 Gen2 Type-A, 1 porta USB3.2 Gen1 Type-C e 2 porte USB3.2 Type-C, inclusa una con supporto per la ricarica PD.

Approfitta dell'Offerta Speciale!

Non perdere l'opportunità di acquistare il MINIS FORUM NAB5 Mini PC a un prezzo scontato! Grazie all'offerta promozionale, risparmi il 31% sul prezzo consigliato.