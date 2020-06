Il titolo è dall’inizio dell’anno molto più debole del suo benchmark di riferimento, ovviamente l’indice Ftse 100 Uk (vedi il riquadro centrale in basso), e tale tendenza si è accentuata con l’esplosione della Covid-19. Ora invece guadagna terreno anche sull’indice inglese e sta per fare i conti con una resistenza statica da non sottovalutare.

Wh Smith Plc (isin GB00B2PDGW16) ha realizzato l’attuale massimo storico alla fine dello scorso anno a 2.658 (Gbp) per poi accusare una vera e propria punizione fino al recente minimo relativo di 585 circa.

Da allora ha realizzato un doppio minimo ascendente e ha testato in varie occasioni la resistenza statica di breve periodo di 1.342/54.

Tale ostacolo è stato infranto al rialzo proprio oggi lasciando ben sperare per una fase di recupero.

Trattandosi di un esercizio esclusivamente a scopo didattico, ipotizzo alcuni obiettivi a 1.700, 2.000/100 e 2.320.

Invece, il ritorno sotto 1.300 potrebbe compromettere la spinta rialzista in essere e riportare il titolo in prossimità di 900.

Vedremo fra qualche tempo che cosa sarà accaduto dopo tale doppio minimo ascendente che ha portato al superamento di una resistenza statica.

Lo studio non ha una data di scadenza, purtroppo…







Per informazioni sulla società:

www.whsmithplc.co.uk/

www.londonstockexchange.com/stock/SMWH/wh-smith-plc/company-page