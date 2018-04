La protagonista indiscussa della stagione sarà la nuova Huràcan EVO, in un anno davvero speciale per la Casa di Sant'Agata Bolognese, in quanto è quello della decima edizione del monomarca Lamborghini Super Trofeo, che prende il via questo fine settimana a Sepang, con la Serie Asia.

La settimana successiva sarà la volta della Serie europea, con il primo appuntamento sul circuito di Monza.