L'evento, organizzato da Football Supporters Europe (FSE), ha riunito tifosi, portatori di interesse europei ed esperti per parlare di come affrontare le sfide comuni e migliorare il calcio.

La nostra partecipazione al congresso riflette un impegno più ampio e di lunga data: rendere il calcio più accessibile, inclusivo e accogliente per tutti i tifosi in occasione delle partite e degli eventi UEFA.

Che si tratti di migliorare le regole sulle infrastrutture degli stadi, le condizioni di accoglienza per i tifosi ospiti o aumentare il coinvolgimento dei tifosi prima e dopo le partite, lavoriamo per fare in modo che ogni giornata sia un'esperienza positiva e divertente, sia dentro che fuori dal campo.

I tifosi sono il cuore del calcio e la loro voce conta. Ecco perché lavoriamo a stretto contatto con FSE per comprendere le loro esigenze in tutta Europa e modellare politiche che riflettano le loro esperienze. Attraverso una collaborazione strutturata e un dialogo proficuo, vogliamo instaurare fiducia, superare le sfide e creare un ambiente sicuro, rispettoso e coinvolgente per tutti.

La UEFA si impegna a rispettare, tutelare e promuovere i diritti umani nei suoi tornei attraverso una serie completa di misure per garantire il benessere e la sicurezza di tutti i partecipanti e spettatori.

Una sessione dell'EFFC ha illustrato le importanti misure in materia di diritti umani in vigore agli Europei maschili 2024 e come siano state adattate e attuate agli Europei femminili 2025 in Svizzera.

Data la dinamicità dell'organizzazione degli eventi, abbiamo istituito un comitato consultivo per i diritti umani per supportare l'organizzazione di un'ampia gamma di attività.

Uno dei momenti più importanti del congresso di quest'anno è stato il lancio del Disability & Inclusion Fan Network di FSE, supportato dalla UEFA. Riunendo 25 partecipanti provenienti da 17 paesi, questa rete vuole amplificare la voce dei tifosi con disabilità e promuovere stadi più inclusivi e accessibili. Il vicesegretario generale UEFA Giorgio Marchetti ha lanciato ufficialmente la rete e ha pronunciato il discorso di apertura del Congresso.

Fonte: it.uefa.com

Fonte immagine: https://klanen.no/