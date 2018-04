Angela Dolores Meris crea LIVE, perché reinventarsi è magnifico

Splendida 50enne, mamma di Andrea Ubbiali, Angela Dolores Meris ha deciso di dare un tono alla propria vita, ripartendo dal Fashion.

"Chi Sostiene che una donna alla splendida età di 50 anni debba rassegnarsi ad una vita semplice e spesso quotidiana si sbaglia, ci racconta Angela Dolores Meris, nata a Zanica in provincia di Bergamo, che ha gettato l'ancora nel mondo del fashion, dove ha intenzione di restare per molto tempo con LIVE, il nuovissimo brand di moda e accessori pensato per l'estate.

A breve, attraverso la piattaforma del figlio star del web e ricercatissimo "make-up artist", saranno disponibili i primi pezzi della collezione. Quali saranno? Delle splendide borse molto preziose per la spiaggia e per le località più cool del pianeta... da Miami ad Ibiza passando per Montercarlo e volando sino a Dubai.

Passo successivo? Bigiotteria, abbigliamento e tanto altro ancora!

Angela Dolores è una donna che ha deciso di ridare un tono alla propria vita seguendo le orme del figlio e cercando una sua collocazione all'interno del vasto mondo della moda: "È tantissimo tempo - ha dichiarato - che pensavo a questo progetto e a come realizzarlo con il sostegno di Andrea.

Così deciso di buttarmi e, francamente, la sensazione è molto bella e gratificante. Ho da poco creato un mio account su Instagram e già alcune donne mi hanno fatto i primi complimenti... chi non si sentirebbe lusingata?"