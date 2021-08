La Banda Musicale Pasquale Anfossi di Taggia, diretta dal M° Vitaliano Gallo, si esibirà il 29 agosto 2021 alle 18, in occasione dei Festeggiamenti di S. Erasmo presso il Chiostro della Chiesa dei SS. Francesco Saverio e Paola Romana Leva', in via S. Francesco 178 ad Arma di Taggia.

Saranno eseguite musiche sacre di

Rucano, Frigerio, Pancaldi, Sabatini,Vidale, Barlolucci

a cui seguiranno intermezzi musicali di

Petrillo, Pusceddu, Soglia, Scaltritti, Bergamasco.





Proseguono i Corsi di Musica e Strumento per Banda (info: 360.638790).