Elia Grilli e Paolo Villani sono gli Each Other e il loro singolo "Sull'Everest" è decisamente scatenato.

Il brano, uscito nello scorso febbraio su Atomika Records / Jaywork Music Group, dal 7 marzo è anche un bel videoclip disponibile sul canale YouTube della band:

www.youtube.com/channel/UC0WLdcG7aAi5NVrT-vNh1VQ



Ma com'è nato questo brano? Sotto il cocente sole pugliese, quando ti ritrovi scaricato in mezzo al nulla da un autista senza senso, dove l'ultima tacca del segnale il telefono se l'è persa cinquanta chilometri più indietro, speri soltanto di trovare un passaggio per recuperare un minimo di civiltà. E se passano le ore, una dopo l'altra, allora scocca la scintilla: "Dai, scriviamo qualcosa". Una chitarra, due accordi in croce, spiccioli di testo scritti su un tovagliolo unto di sugo.

Passano i mesi, ci si mette di traverso pure il Covid a complicare ogni cosa ma finalmente a marzo la prima canzone (Sfumature) è on line. Ed è subito un successo. Magari casereccio, un po' grezzo, ma che piace: oltre 113 mila visualizzazioni. Da lì la scalata... all'Himalaya con il secondo brano "Sull'Everest".

La strada è in salita, dura, zeppa di ostacoli. Gli Each Other quel giorno d'estate non hanno iniziato un percorso, hanno semplicemente deciso di andare avanti verso un traguardo che avevano già fissato da tempo. Sono giovani, Elia è nato il 30 giugno 1993, Paolo il 10 dicembre dell'anno dopo. Hanno le spalle larghe, le mani forti, il cuore saldo. Non temono il freddo, né le intemperie. E poi sono forgiati da quell'infernale sole pugliese…