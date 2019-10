Comunicato stampa

“Sessant’anni di POESIA”

Al via la 59° Edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

Frascati : Siamo ormai in prossimità della cerimonia conclusiva che decreterà il 59° vincitore del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che ha visto vincere, nella sua lunga storia, il meglio della poesia italiana, da Alberto Bevilacqua a Diego Valeri, da Carlo Betocchi ad Andrea Zanzotto, da Valerio Magrelli a Milo De Angelis, da Valentino Zeichen a Roberto Deidier a Davide Rondoni e in ultimo Paolo Del Colle.

L’Associazione Frascati Poesia, per tutto l’anno lavora a costruire un ponte relazionale tra il Premio e gli studenti del territorio, con la convinzione che la lettura della poesia sia un insegnamento che vada tramandato alle nuove generazioni. Per tutto il mese di Novembre infatti si svolgeranno iniziative dedicate alla poesia nelle e per le scuole.

Ancor più per questi Sessant'anni del Premio 1959- 2019, si intende arricchire e favorire quello che, senza dubbio, è il suo mandato principale: favorire l'incontro sociale; promuovere la cultura e la poesia quale statuto identitario. Ospiti i tre poeti finalisti, FEDERICA GIORDANO , GIUSEPPE GRATTACASO, GIANCARLO PONTIGGIA.

Sarà presente anche il vincitore del Premio alla carriera LUCIANO CANFORA storico, filologo, saggista e accademico italiano. Considerato il più autorevole studioso della cultura classica.

Le manifestazioni per il 59° Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, e della XI Edizione del Premio Frascati Giovani Ugo Reale, prenderanno il via da:

Martedì 5 novembre alle ore 10.30 , Auditorium Scuderie Aldobrandini – Frascati, Premio Frascati Giovani Ugo Reale. Partecipano gli studenti degli Istituti Comprensivi di Frascati e dell’Istituto Comprensivo Roccamonfina/ Galluccio per l’iniziativa raccontare "L’uomo sulla luna”1969 -2019 .

Con l’astrofisico Marco Castellani e Chiara Fiumi.

Giovedì 7 novembre alle ore 10,30, Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati , raccontare "L’uomo sulla luna”1969 -2019 .Partecipano gli studenti degli Istituti superiori del territorio. Con l’astrofisico Marco Castellani.

Martedì 12 novembre alle ore 10,30, Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati

“ Parole che rinascono” incontro con la scrittrice Lucianna Argentino.

Letture dei bambini delle Scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Frascati/Frascati1. Con Mirella Tribioli e Valter Casagrande .

Martedì 19 novembre ore 10.30 , Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati

“ Parole che rinascono” incontro con la scrittrice Rita Ferranti Noviello.

Letture dei bambini delle Scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Frascati/Frascati1 e Roccamonfina-Galluccio Con Patrizia Pallotta e Rita Seccareccia.

Venerdì 29 novembre, Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati

Incontro con i Finalisti del Premio Frascati Poesia Antonio Seccareccia:

Federica Giordano “La luna è un osso secco” Saya

Giuseppe Grattacaso “Il mondo che farà”Elliot

Giancarlo Pontiggia “Il moto delle cose” Mondadori

Venerdì 29 novembre - ore 9.00 - Auditorium Scuderie Aldobrandini - Frascati. Gli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio incontrano i poeti, mentre alle ore 11,30 i poeti incontreranno gli studenti degli Istituti Superiori del territorio. Con Raffaela Fazio e Gabriella Pace.

Sabato 30 novembre 2019 ore 18.00, Cerimonia di Premiazione della 59° edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, della XI edizione del Premio Frascati Giovani Ugo Reale e del Premio alla carriera Luciano Canfora.

Teatro di Villa Sora - Via Tuscolana 5 – Frascati

Info: Frascati Poesia tel. 06.94184575, email: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it

www.frascatipoesia.it