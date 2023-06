Microsoft sta guidando la trasformazione di Windows spostandolo verso il cloud, non solo nel settore commerciale con Windows 365, ma anche per i consumatori. Durante una presentazione interna di Microsoft intitolata "state of the business" tenutasi a giugno 2022, è emerso l'obiettivo di sviluppare "Windows 365 per abilitare un sistema operativo Windows completo trasmesso in streaming dal cloud su qualsiasi dispositivo".

Windows 365: Fino ad ora, Windows 365 ha offerto il servizio di streaming di una versione completa di Windows ai clienti commerciali. Tuttavia, Microsoft ha già integrato profondamente questa soluzione in Windows 11. Un futuro aggiornamento introdurrà Windows 365 Boot, che permetterà ai dispositivi Windows 11 di accedere direttamente all'istanza di Cloud PC all'avvio, senza dover utilizzare la versione locale di Windows. Inoltre, Windows 365 Switch è stato integrato in Windows 11 per consentire l'integrazione dei PC nel cloud nella funzionalità Task View (desktop virtuali).

Vantaggi per i consumatori: L'obiettivo di spostare completamente Windows nel cloud per i consumatori è affiancato dalla necessità di Microsoft di investire in partnership per sviluppare soluzioni su misura di silicio. Già oggi, Microsoft sta collaborando con AMD e Intel per migliorare le funzionalità di Windows sui processori di prossima generazione.

Inoltre, si vocifera che Microsoft stia lavorando anche a sviluppare i propri chip di intelligenza artificiale. Questi sforzi dimostrano la volontà di Microsoft di ridefinire l'esperienza degli utenti con Windows.

Prospettive future per Windows: La presentazione di Microsoft menziona anche la necessità di consolidare il valore commerciale di Windows e far fronte alla crescente minaccia dei Chromebook. L'azienda vede nel cloud e nei PC virtuali un'opportunità a lungo termine per favorire l'adozione di Windows nel settore commerciale.

Inoltre, Microsoft ha annunciato il lancio di Windows Copilot, un assistente alimentato dall'intelligenza artificiale per Windows 11, che promette di semplificare e migliorare l'esperienza degli utenti. Questi sviluppi riflettono la visione di Microsoft di creare un futuro in cui l'IA rivoluzionerà le attività quotidiane su Windows.

Microsoft sta spingendo l'innovazione con il suo approccio al cloud e all'intelligenza artificiale. Il passaggio di Windows nel cloud apre nuove possibilità, consentendo agli utenti di accedere al sistema operativo su qualsiasi dispositivo. Con la continua evoluzione di Windows 365 e l'integrazione di funzionalità basate sull'IA, Microsoft si sta preparando per un futuro in cui l'esperienza degli utenti sarà ancora più connessa, intuitiva ed efficiente.

