Il Sikorsky S-76B che trasportava la "superstar" del basket Kobe Bryant con altre otto persone che si è schiantato contro una collina di Calabasas, in California, non aveva tra le dotazioni di bordo un Terrain Avoidance and Warning System (TAWS), in base a quanto raccomandato dal National Transportation Safety Board per quel tipo di elicottero.

L'elicottero di Bryant, ai cui comandi vi era un pilota esperto con migliaia di ore di volo, aveva comunque un sistema anti impatto alternativo, basato sul GPS.

Gli investigatori non hanno ancora stabilito la causa dell'incidente, che potrebbe richiedere mesi, e non è certo che la presenza di un TAWS avrebbe evitato l'impatto con la collina. L'elicottero avrebbe potuto superarla senza alcun problema se avesse volato ad una quota di poco superiore: una decina di metri sarebbero stati più che sufficienti.

In base ai primi risultati gli investigatori escludono che l'elicottero sia esploso in volo, il mezzo era ancora integro quando c'è stato l'impatto sulla collina.

Nell'ultimo colloquio avuto con i controllori del traffico aereo, Ara Zobayan, il pilota del Sikorsky S-76B di Kobe Bryant, aveva detto che stava salendo per evitare uno strato di nuvole. Ad una successiva richiesta dei controllori di volo dall'elicottero, però, non è arrivata più alcuna risposta.

Domenica mattina, quando è avvenuto l'incidente, la visibilità era così scarsa che il dipartimento di polizia di Los Angeles aveva deciso di non far decollare i propri elicotteri.

Kobe Bryant, 41 anni, e sua figlia Gianna, 13 anni, stavano andando ad una partita di basket a Thousand Oaks. Bryant era l'allenatore della squadra in cui avrebbe dovuto giocare sua figlia.

Tra gli altri sei passeggeri vi erano due dei compagni di squadra di Gianna, i loro genitori e un assistente allenatore di pallacanestro.

Il Coroner della contea di Los Angeles ha annunciato martedì che quattro dei nove corpi recuperati, incluso quello di Kobe Bryant, sono stati identificati tramite le impronte digitali. Restano ancora da identificare gli altri cinque corpi.