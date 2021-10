In Italia, le polemiche su Green pass e liberalizzazioni infuriano grazie, se non soprattutto, alla ricerca di consenso dei partiti di opposizione che, per qualche voto in più, ritengono sempre e comunque sbagliata qualsiasi misura decisa dal Governo.

Inutile ricordarlo... nessuno è perfetto e sbagliare è inevitabile. Detto questo va ricordato però, a coloro che obiettano su qualsiasi misura di cautela intrapresa nel nostro Paese per contrastare il Covid e sull'utilità dei vaccini che cosa accade in altre nazioni dove le misure di cautela son ridotte e/o la campagna vaccinale va a rilento.

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati oltre 38mila i nuovi casi Covid, 766 i nuovi ospedalizzati (747 i posti occupati in terapia intensiva) e 181 i nuovi morti. Dati preoccupanti, visto che l'andamento del contagio nell'ultima settimana è in crescita del 13,5%, ma sicuramente in parte arginati dall'alto numero di vaccinati: l'85,6% coloro che hanno preso la prima dose, il 78,6% quelli che invece hanno ricevuto entrambe le dosi.

Negli Stati Uniti, solo ieri sono stati più di 90mila i nuovi casi Covid con quasi 2mila decessi, con "solo" il 56% della popolazione che è stato vaccinato con due dosi, percentuale calcolata però sul totale degli americani, 330 milioni.

Nell'Est Europa, in Romania, ad esser vaccinato è il 30% dei 19 milioni di abitanti, ma in quel Paese è in corso una terza ondata di nuovi casi, la peggiore di sempre, con oltre 16miila nuovi contagiati nelle ultime 24 ore e circa 450 decessi.

In Russia, la situazione non è tanto migliore, con oltre 27mila nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore a cui si affiancano quasi mille decessi. Anche in questo caso, solo poco più del 30% dei 144 milioni di russi si è finora vaccinato.

Inutile ripeterlo, ma sembra che la gente dimentichi in fretta, che il contagio porta anche alla saturazione degli ospedali e all'impossibilità di offrire le cure anche ai non malati Covid. Quindi, oltre ai decessi con Covid si devono aggiungere quelli non conteggiati causati indirettamente dalla pandemia.

Dopo aver ricordato queste cifre, negazionisti, no vax, no green pass... e chi li supporta politicamente forse dovrebbero considerare tali numeri per rivedere le loro posizioni che, a logica, finiscono per essere ingiustificabili.