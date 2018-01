Africa's giants...

Pietro Salini, amministratore delegato del Gruppo Salini Impregilo, descrive così il libro pubblicato sui giganti d'Africa: «Le dighe non sono barriere ma anelli di civiltà in una catena di valori dove l’acqua è il valore supremo, benedetto da tutte le religioni e da tutti i popoli che desiderano unirsi per andare oltre la speranza…».

Un'introduzione al libro da parte di Romano Prodi recita invece: "L'Africa si sta "svegliando". Certo, chiamarlo Rinascimento africano sarebbe un'esagerazione, pur piacendo ad alcuni, ma qualcosa di nuovo sta accadendo".