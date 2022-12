Vi abbiamo parlato di Yozot e del suo originale progetto artistico poetico musicale di comporre le sue poesie e le sue canzoni rap in latino classico.

Oggi vi parleremo del suo ultimo album uscito poco più di un anno fa ENPC2021 un disco che ha colpito i suoi fan tra arrangiamenti trap e metriche rap mai sperimentate prima, con pezzi come "Al Vate Silvano", "Il pino, la quercia, il pioppo" ed "Animalia".

Yozot Fonde il metro classico della poesia, il sonetto con il rap, con la trap e con la Drill, genere emergente qui in Italia, sia in italiano con i pezzi sopracitati che in latino con poesie come "Tenebra", "Prima Lvx "Epistolae ecc. nel più puro latino arcaico servendosi inoltre della pronuncia restituta del latino

Vi sono anche pezzi più underground come" Veritas Temporis Filia Est", già trattata e pop come "Lvpa Capitolina", di cui vi abbiamo già parlato, un disco ENPC2021 che vuole essere un segno di speranza dopo i bui anni della pandemia di Covid-19, una rinascita delle arti e della cultura...

ENPC2021 sta per "CLADES PERPETVA NON EST", letteralmente "La rovina non è perpetua", Un disco che abbraccia la speranza di una società in crisi, nel voler dare e trasmettere nuovi stimoli e molto altro.