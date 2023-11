In un mondo del lavoro sempre più competitivo, il fattore differenziazione risulta oggi più che mai determinante per emergere e fidelizzare sia la propria clientela che i dipendenti. In questo scenario, assumono un ruolo chiave le strategie di comunicazione e branding mirate a promuovere il marchio aziendale nei confronti di tutti gli stakeholder.

Tra gli strumenti più efficaci in questo senso figurano senza dubbio le divise aziendali personalizzate e i gadget promozionali con il logo impresso. Attraverso questi semplici oggetti quotidiani è infatti possibile veicolare in maniera diretta e capillare i valori e l'identità del proprio brand.

Per i dipendenti, indossare capi d'abbigliamento - come magliette, giacche o grembiuli - che riportano il marchio dell'azienda per cui lavorano aumenta significativamente il senso di appartenenza e fidelizzazione. Ci si identifica pienamente nel ruolo ricoperto, incrementando la motivazione e il coinvolgimento lavorativo. Non a caso, numerosi studi hanno evidenziato come questi semplici accorgimenti contribuiscano a migliorare la produttività complessiva.

Ma le divise svolgono un ruolo importante anche nei confronti dei clienti. Grazie alla propria visibilità, consentono di farsi riconoscere facilmente anche in contesti esterni rispetto agli uffici e punti vendita tradizionali. Non a caso molte aziende del settore turistico-ricettivo, della ristorazione e dei trasporti ne hanno fatto un must irrinunciabile.

Anche gadget di basso costo come penne, segnalibri, portachiavi, calendari possono risultare preziosi nel coinvolgere sia clienti che dipendenti, se personalizzati con gli elementi distintivi dell'identità aziendale. Sono omaggi low cost molto apprezzati che, se distribuiti strategicamente in occasioni di meeting, convention o eventi promozionali, rafforzano la brand awareness e il legame col marchio.

Chiaramente è fondamentale affidarsi a fornitori qualificati, in grado di studiare soluzioni creative e curare ogni minimo dettaglio grafico e stilistico per valorizzare al meglio l'immagine dell'azienda. Divise e gadget realizzati in maniera professionale comunicano infatti non solo riconoscibilità, ma anche serietà e affidabilità, rafforzando progressivamente la fiducia dei clienti nel tempo. Proprio grazie alla loro efficacia comunicativa, quando inserite in una strategia di branding ben congegnata, questi strumenti possono rivelarsi determinanti per incrementare le performance commerciali.

Con il contributo di PrintLag 17.02.1530 Srl