Milano è universalmente riconosciuta come la città della comunicazione e dell’editoria, con libri che parlano della città e dei milanesi, di una comunità che da sempre costruisce la sua identità sull’apertura e sulla pluralità. Milano è anche la città di Guido Pollice, un uomo che ha dedicato la sua vita a lottare per l’ambiente e un futuro migliore per tutti, e che ora torna a vivere grazie ai suoi amici, che hanno deciso di omaggiare la sua memoria rendendo pubblico l’archivio dei suoi carteggi, una testimonianza preziosa del XX secolo delle sue battaglie e della politica locale.

La campagna di raccolta fondi, con un obiettivo economico di 6mila euro, lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - si propone di raccogliere le risorse necessarie per procedere all’archiviazione fisica e digitale dell’intero archivio di Guido Pollice, generosamente donato dai suoi familiari. I fondi raccolti serviranno per sostenere il lavoro di archiviazione e di digitalizzazione dei documenti raccolti, e la redazione di un volume in forma cartacea ed eBook contenente le fonti e le testimonianze di quanti hanno condiviso con lui l’esperienza civile e politica.

Per realizzare l’archivio sia in forma digitale che cartacea, l’Associazione “Circolo Centro Studi Emilio Caldara” - che opera nella sede di via De Amicis in Milano e si propone da sempre di animare il dibattito culturale e sociale della città, dando spazio alle idee e alle persone che si occupano del territorio - ha messo a disposizione i suoi spazi e il lavoro volontario di alcuni soci.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/archivio-guido-pollice/