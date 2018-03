Trump licenzia Rex Tillerson e nomina il direttore della CIA Mike Pompeo come Segretario di Stato

Mike Pompeo, direttore della CIA, diventerà il nostro nuovo Segretario di Stato. Farà un ottimo lavoro! Grazie a Rex Tillerson per il suo servizio! Gina Haspel diventerà il nuovo direttore della CIA, e la prima donna chiamata a ricoprire quel ruolo. Congratulazioni a tutti!





Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!