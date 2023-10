Lo smartphone OnePlus Nord 3 è un dispositivo di fascia alta che offre prestazioni elevate, connettività veloce e un design elegante. Tra le caratteristiche tecniche principali, si possono citare:

- Il processore Qualcomm Snapdragon 888, che garantisce fluidità e reattività in ogni situazione, anche con le applicazioni più esigenti.

- La memoria RAM da 6 GB e lo spazio di archiviazione interno da 256 GB, che consentono di gestire al meglio i dati e le risorse del sistema.

- Il display AMOLED da 6,74 pollici, che offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per una qualità visiva eccezionale.

- La fotocamera posteriore da 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, che permette di scattare foto e video di alta qualità, con modalità come il ritratto, il panorama, il notturno e il macro.

- La fotocamera anteriore da 32 MP + 8 MP, che offre selfie nitidi e luminosi, con funzioni come la stabilizzazione elettronica dell'immagine e l'HDR.

- La batteria da 4500 mAh, che supporta la ricarica rapida Warp Charge 65, capace di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in circa 35 minuti.

- Il sistema operativo OxygenOS 12, basato su Android 12, che offre un'interfaccia personalizzabile e intuitiva, con diverse funzionalità esclusive.

Lo smartphone OnePlus Nord 3 6 GB RAM 5G 256 GB 6,74" è quindi un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente, versatile e raffinato.