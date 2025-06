FE.NA.L.I. lancia un nuovo modello di sicurezza integrata: salute e coesione sociale al centro delle politiche territoriali

Roma, 24 giugno 2025 – “Avere una Comunità Sicura è una Comunità Migliore.” E' con queste parole, che il Segretario Federale Nazionale della FE.NA.L.I. – F.N.L. ITALIA ha aperto il suo intervento nel corso dell'intervista odierna, orientata a segnare un punto di svolta nel concetto di Sicurezza, ampliandolo oltre i confini tradizionali della Difesa e dell’Ordine, per includere la Salute e il Benessere Sociale come pilastri fondamentali.

Nel cuore dell’iniziativa, due direttrici strategiche: da un lato, un progetto sanitario già in fase operativa, sviluppato con risorse interne alla Federazione e destinato a diventare un modello replicabile su scala nazionale; dall’altro, una rete di collaborazioni istituzionali e associative che mira a rafforzare la coesione sociale e prevenire situazioni di disagio e marginalità.

Il primo banco di prova sarà Roma Nord Ovest, dove il 9 luglio prossimo verrà illustrato ad un gruppo di amici, il progetto per la creazione di una postazione DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), questa prima tappa è frutto della sinergia tra FE.NA.L.I. e una società leader nel settore della prevenzione sanitaria. “Stiamo definendo gli ultimi dettagli tecnici – ha dichiarato il Segretario – e non vediamo l’ora di condividere i primi risultati di questo impegno comune. La collega delegata a seguire la parte organizzativa, da giorni è a lavoro per assicurare nei minimi dettagli quanto in programma”.

L’obiettivo è ambizioso: costruire un ecosistema di sicurezza che non si limiti a reagire alle emergenze, ma che sappia prevenirle attraverso la cura, l’informazione e la partecipazione attiva dei cittadini. Il progetto è già sostenuto da numerosi partner e sponsor, e nuove adesioni sono in fase di definizione per garantire una governance efficace e coordinata.

Per chi desidera contribuire o ricevere aggiornamenti, è attivo il portale progettisolidali.fenali.eu, oltre all’indirizzo email dedicato [email protected].

Con questo nuovo approccio, FE.NA.L.I. si propone non solo come attore sindacale, ma come promotore di un cambiamento culturale che mette al centro la persona e la sua sicurezza in senso ampio. Un messaggio che, partendo da Roma, punta a raggiungere ogni angolo del Paese.

Ufficio Stampa Esecutivo

F.A.O. - Addetto Stampa

[email protected]