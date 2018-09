L'elenco dei vincitori degli Emmy Awards 2018

Lunedì si è svolta al Microsoft Theater di Los Angeles la 70esima edizione degli Emmy Awards, gli Oscar tv, che premiano i programmi d'intrattenimento trasmessi in prima serata sui canali televisivi americani prima serata statunitense. Alla competizione, creata dall'Academy of Television Arts & Sciences nel 1949, possono concorrere anche produzioni straniere, purché co-prodotte insieme a società americane.

Di seguito, è riportato l'elenco completo dei vincitori (in grassetto) dell'edizione 2018 e dei finalisti tra cui sono stati scelti.



Miglior serie drammatica

The Americans

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld





Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Claire Foy, The Crown

Tatiana Maslany, Orphan Black

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld





Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Ed Harris, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Milo Ventimiglia, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld





Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Lena Headey, Game of Thrones

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Vanessa Kirby, The Crown

Alexis Bledel, The Handmaid's Tale

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Thandie Newton, Westworld



Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Mandy Patinkin, Homeland

David Harbour, Stranger Things

Matt Smith, The Crown

Joseph Fiennes, The Handmaid's Tale



Miglior serie comica

Atlanta

Barry

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

Glow

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt





Migliore attrice protagonista in una serie comica

Pamela Adlon, Better Things

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Allison Janney, Mom

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie



Miglior attore protagonista in una serie comica

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, The Good Place

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

William H. Macy, Shameless





Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Zazie Beetz, Atlanta

Betty Gilpin, Glow

Laurie Metcalf, Roseanne

Leslie Jones, SNL

Kate McKinnon, SNL

Aidy Bryant, SNL

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Megan Mullally, Will & Grace



Eccezionale attore non protagonista in una serie comica

Brian Tyree Henry, Atlanta

Henry Winkler, Gene Cousineau

Louie Anderson, Baskets

Kenan Thompson, SNL

Alec Baldwin, SNL

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt





Miglior talk show

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Daily Show with Trevor Noah

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert





Miglior miniserie

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose





Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Jessica Biel, The Sinner

Laura Dern, The Tale

Michelle Dockery, Godless

Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders

Regina King, Seven Seconds

Sarah Paulson, American Horror Story: Cult





Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Jeff Daniels, The Looming Tower

John Legend, Jesus Christ Superstar

Jesse Plemons, USS Callister: Black Mirror





Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Jeff Daniels, Godless

Brandon Victor Dixon, Jesus Christ Superstar

Ricky Martin, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Finn Wittrock, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Michael Stuhlbarg, The Looming Tower

John Leguizamo, Waco





Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Adina Porter, American Horror Story: Cult

Letitia Wright, Black Museum (Black Mirror)

Merritt Wever, Godless

Sara Bareilles, Jesus Christ Superstar

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Judith Light, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Miglior reality basato su una competizione

The Amazing Race

America Ninja Warrior

Project Runway

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice