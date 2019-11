La sconfitta casalinga dell'Arsenal con l'Eintracht di Francoforte per 2-1 è stata fatale per Unai Emery, oggi ex tecnico dei Gunners.

Quella in Europa League è stata la goccia che ha fato traboccare il vaso, dopo il deludente avvio di stagione che vede l'Arsenal solo ottavo in Premier League e con la metà dei punti ottenuti dal Liverpool.

Emery, che aveva sostituito Arsene Wenger, è stato licenziato dopo 18 mesi. In Inghilterra non ha ottenuto grandi risultati, mentre quando allenava il PSG aveva vinto un campionato in Francia e prima ancora 3 Europa League alla guida del Siviglia.

La sconfitta in coppa di ieri è stata per l'Arsenal la settima partita consecutiva senza una vittoria.

A sostituire Emery è stato chiamato l'allenatore in seconda ed ex centrocampista dell'Arsenal Freddie Ljungberg. La soluzione è temporanea in attesa che la società nomini un nuovo tecnico.

Tra i nomi che circolano, quello dell'ex manager del Tottenham Mauricio Pochettino, del vice allenatore del Manchester City Mikel Arteta, del manager del Bournemouth Eddie Howe e, infine, quello di Massimiliano Allegri, che non ha bisogno di presentazioni.