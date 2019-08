Ocean Viking di nuovo all'opera: adesso sono 251 i migranti salvati a bordo della nave

Nel pomeriggio di domenica la nave norvegese Ocean Viking, gestita dalle Ong francesi SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, è intervenuta nel pomeriggio di domenica 11 agosto nelle acque internazionali di fronte alle coste libiche.

Quello soccorso era un gommone in difficoltà con ben 81 persone a bordo. Adesso, come comunicato dall'equipaggio, i migranti ospitati a bordo della nave sono 251.



Al momento, la Ocean Viking sembra ancora intenzionata a pattugliare la zona SAR libica, navigando in acque internazionali.



Di seguito è possibile avere l'ultima posizione sempre aggiornata della Ocean Viking...