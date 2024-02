Una giovane donna ha provocato lo scandalo con un video su Instagram in cui si toglie l’intimo davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Fonte Nuova. Il parroco ha denunciato il fatto alle autorità e ha espresso il suo disappunto.

Sarà stata una mossa di marketing o una semplice bravata? Fatto sta che una presunta influencer ha fatto parlare di sé con un video che ha fatto il giro del web e ha suscitato l’ira del parroco di Fonte Nuova, in provincia di Roma.

Nel video, la ragazza si presenta davanti alla Chiesa di Santa Lucia, una delle più antiche e belle della zona, e si sfila il perizoma, mostrando il suo lato B alla telecamera. Poi, con un gesto irriverente, lo appende a una ringhiera e entra in chiesa, come se niente fosse. La didascalia che accompagna il video è altrettanto provocatoria: “Confesserò i miei peccati”.

Il video, pubblicato su Instagram, ha scatenato una valanga di commenti negativi da parte degli utenti, che hanno accusato la ragazza di mancare di rispetto verso il luogo sacro e verso i fedeli. Molti hanno anche messo in dubbio la sua qualifica di influencer, sostenendo che si tratti solo di una sconosciuta in cerca di attenzione.

Ma la reazione più dura è arrivata dal parroco della chiesa, don Massimo Marchetti, che ha espresso il suo “fermo dissenso” per le immagini “non consone alla sacralità del luogo”. In un comunicato pubblicato su Facebook, don Marchetti ha annunciato di aver denunciato l’influencer alle autorità competenti, per tutelare la sua parrocchia e i suoi parrocchiani.

“Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone”, ha scritto il parroco, che ha poi spiegato al Corriere di Rieti di non conoscere il reato a cui la ragazza potrebbe essere sottoposta. “Io ho denunciato il gesto, presentando una denuncia cautelativa nei confronti miei e della parrocchia, perché il titolo del video era ‘Confesserò i peccati’. Il gesto che la ragazza fa allude all’ingresso in chiesa senza l’intimo, non tenendo minimamente conto dei sacramenti”.

La vicenda ha creato un acceso dibattito sui social, con molti utenti che si interrogano sul confine tra libertà di espressione e rispetto dei luoghi di culto. Alcuni hanno difeso la ragazza, sostenendo che si tratti di una forma di arte o di satira, altri hanno criticato la sua scelta, definendola una mancanza di gusto e di educazione.

Ironia della sorte: L’influencer, che cercava notorietà, ha ottenuto l’effetto opposto: una pioggia di critiche e una denuncia. Forse la prossima volta ci penserà due volte prima di utilizzare un luogo sacro come set per i suoi video provocatori. Chissà se ora si pentirà davvero dei suoi peccati… o se continuerà a sfidare le convenzioni sociali con le sue performance. Una cosa è certa: non passerà inosservata.