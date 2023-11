Nel 2022, l'UE ha registrato una spesa sanitaria pari all'8,1% del PIL, con una riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto al 2021, secondo le prime stime di Eurostat.

Delle 24 nazioni dell'UE per le quali sono disponibili i dati del 2022, la spesa per assistenza sanitaria e malattie nell'ambito della protezione sociale è stata più alta in Francia (10% del PIL), Germania (9,7%), Slovenia (8,6%), Austria (8,5%) e Belgio (7,8%). Al contrario, i valori più bassi sono stati registrati in Bulgaria (4,2%), Irlanda (4,6%), Ungheria, Lituania (entrambe 4,7%) ed Estonia (4,8%). L'Italia si posiziona al 6,8% del PIL, in calo rispetto al 7,1% del 2021.

Tra il 2021 e il 2022, quasi tutti i paesi dell'UE hanno visto una diminuzione della spesa per assistenza sanitaria e malattie. La riduzione più significativa è stata osservata in Bulgaria (-1,1 punti percentuali), seguita da Ungheria (-0,9 punti percentuali), Lituania e Irlanda (entrambi -0,8 punti percentuali). Solo Lussemburgo (+0,3 punti percentuali) e Slovenia (+0,1 punti percentuali) hanno segnalato un aumento, mentre Cipro ha mantenuto la spesa al livello del 2021.