Come rinforzare il sistema immunitario in modo naturale? Oggi vediamo come aumentare le difese per combattere virus e aggressioni esterne in modo naturale. Infatti per rinforzare il sistema immunitario è molto importante contrastare lo stress cronico. Questo tipo di stress indebolisce il sistema immunitario. Yoga, tai chi, meditazione, ma anche musica sono in grado di ridurre i livelli di stress nel corpo e quindi agire rinforzando il nostro sistema immunitario.

Una dieta sana ricca di frutta e verdura, noci, legumi e cereali integrali rifornisce al corpo le vitamine e i sali minerali essenziali per il buon funzionamento del sistema immunitario. Non solo, un'alimentazione sana contribuisce alla salute del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei batteri che popolano il nostro intestino. Un microbiota in salute è collegato anche a un sistema immunitario in salute.

Per rinforzare il sistema immunitario possiamo anche ricorrere a rimedi naturali, erbe e spezie. Per esempio curcuma, tè verde, peperoncino, ma anche broccoli e cipolla rossa, grazie a delle sostanze antiossidanti contenute, sono in grado di rinforzare il sistema immunitario combattendo l'infiammazione cronica.