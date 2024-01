A gennaio tornano protagoniste le Aufguss Night per inaugurare il nuovo anno nel segno della rinascita interiore e dei buoni propositi



Monticello Brianza, gennaio 2024 - L’inizio del nuovo anno porta con sé una tradizione carica di speranza e ottimismo, la creazione dei buoni propositi: Monticello SPA, punto di riferimento per il wellness in Lombardia, è il luogo ideale dove regalarsi del tempo di qualità, da dedicare a se stessi e al proprio benessere, inaugurando un percorso di purificazione e rinnovamento interiore, per liberarsi dallo stress post natalizio e cominciare il 2024 con la giusta energia.



Gennaio è il mese della rinascita per eccellenza e per depurarsi dopo le vacanze di Natale Monticello SPA consiglia la cerimonia di benessere che più la rappresenta: l’Aufguss. Questo rituale dona molti benefici all’organismo in termini di depurazione, purificazione della pelle, smaltimento di acido lattico e rilassamento della muscolatura. Gli oli essenziali utilizzati durante la cerimonia favoriscono l’eliminazione dello stress, il benessere generale e il sonno, mentre le alte temperature, accompagnate da una sapiente ventilazione, aiutano la vasodilatazione e la circolazione rinforzando il sistema immunitario. Per il mese di gennaio sono stati organizzati tre appuntamenti speciali Aufguss Night, grazie ai quali sarà possibile scoprire tutti i benefici di questo magico rituale:

12 gennaio Aufguss Night CHAMPION, per vivere le atmosfere create dagli Aufgussmeister di Monticello SPA ai campionati italiani e mondiali di Aufguss;

19 gennaio Aufguss Night ELEMENTS, i 4 elementi acqua, aria, terra e fuoco, si alternano in un susseguirsi di emozioni e suggestioni in sauna;

26 gennaio Aufguss Night AROUND THE WORLD, un viaggio intorno mondo per scoprire le diverse culture di benessere

Per una remise en forme completa e rigenerante, Monticello SPA consiglia di abbinare al percorso SPA il Rituale Rimodellante, un trattamento per prevenire, ridurre e contrastare efficacemente gli inestetismi della cellulite, proposto ad un prezzo speciale promozionale per il mese di gennaio. Il trattamento inizia con un bagno di vapore con oli essenziali per ossigenare i tessuti e purificare la pelle; prosegue poi con l’applicazione di un fango ai Sali del Mar Morto, estremamente efficace per contrastare adipe e ritenzione e si conclude con un massaggio drenante e rassodante, realizzato con una sinergia di oli essenziali naturali che favoriscono, uniti alla sapiente manualità dei nostri operatori, il drenaggio e l’eliminazione delle tossine.



Con il nuovo anno tornano le offerte fitness per la palestra di Monticello SPA: più di 1.000 mq attrezzati con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. Oltre a un ricco planning di lezioni basati sulle più moderne tecniche di allenamento, che va dai corsi olistici ai funzionali fino ai corsi di tonificazione, a Monticello SPA&FIT è presente uno staff altamente qualificato per aiutare a raggiungere, con programmi personalizzati, i propri obiettivi.

I nuovi listini 2024, le promozioni e gli abbonamenti fitness, si possono consultare sul sito internet nell’area dedicata.



CERIMONIE DI BENESSERE e ORARI AREA SPA

Nell’ingresso è incluso un Aufguss e una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata. Gli orari dell’area SPA sono:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 21.00

- il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 23.30

- il sabato dalle ore 9.00 alle ore 23.30

- la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Le attività prenotabili sono, ALPHA TRAINING, AUFGUSS, AUFGUSS HELL SAUNA, BAGNO DI SUONI, BANJA EXPERIENCE, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, NATURE VIBE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SCRUB CORPO, THALASSO EXPERIENCE, WATER FLOW.



MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.