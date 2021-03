Niente da fare anche stavolta per il vettore SN10 di SpaceX atterrato ieri a Boca Chica, in Texas, per i test che dovranno in futuro lanciare navi spaziali con a bordo uomini e/o mezzi per le prossime missioni che hanno come obiettivo la Luna e Marte.

A differenza di quanto accaduto con i suoi predecessori SN8 e SN9, che si sono schiantati al suolo, il vettore SN10 è riuscito ad atterrare sulle "proprie gambe". Una volta a terra, però, intorno alla sua base si è sviluppato un grosso incendio e otto minuti dopo l'SN10 è esploso sulla piattaforma di atterraggio.





Amazing job by @SpaceX on sticking the landing! #SN10



That said, there was a post landing possible methane leak that caused an explosion... so don’t be confused if you see that video somewhere. It happened much later. pic.twitter.com/l4XgrSEbWs