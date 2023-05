L'Italia dell'hockey ghiaccio , allenata da Mike Keenan, ha esordito con un brillante 6-2 contro la Romania nella prima giornata dei Mondiali Division 1 Gruppo A di scena in Inghilterra, a Nottingham.

Mattatore della serata è stato Thomas Larkin, autore di una tripletta e premiato anche come MVP della partita.

Hanno completato lo 'score' azzurro Angelo Miceli con una doppietta e Pascal Brunner, per una gara che non è mai stata praticamente in discussione.

In questo girone gli azzurri puntano al successo, ma dovranno vedersela con la temibile concorrenza della Gran Bretagna padrona di casa e della Polonia.