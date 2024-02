Imprenditrice e co-fondatrice del marchio di famiglia Iginio Massari Alta Pasticceria, Debora Massari ha raccontato la sua idea di successo e i prossimi obiettivi professionali in occasione della lezione condotta al Master in Marketing, Comunicazione & Digital Strategy di 24ORE Business School. Tante le domande dei partecipanti al Master, interessati a scoprire la sua personale ricetta di business.



Durante la lezione, Debora ha inizialmente illustrato i trend del suo settore che, secondo la sua esperienza sul campo, sono principalmente quattro: la firma (chef star), la collaborazione con la moda, le nuove varianti di dolci classici con un occhio ai nuovi gusti e l'attenzione al design. Per affrontare queste tendenze emergenti, l’imprenditrice bresciana ha raccontato di utilizzare un approccio studiato e condiviso con il suo team, basato su strategie messe a punto con il cda dell’azienda.



Inevitabile la domanda sugli ingredienti del suo successo che, secondo Debora, si fonda sulla fiducia che ciascuno di noi ripone in sé stesso. E parlando di successo ha condiviso con gli studenti di 24ORE Business School la sua visione: “Nella cultura attuale avere successo è spesso sinonimo di visibilità. Per me, invece, ha tutto un altro spessore: significa capire quello che davvero ti fa sentire pieno e realizzato e non smettere di impegnarti in quella direzione finché non senti di avere raggiunto la visione ideale che avevi per te o per quel progetto”. Motivando i manager di domani, Debora ha aggiunto che il successo non è una esperienza esclusiva, ma una dimensione e un’emozione che possono raggiungere tutti. “Per ottenere il successo devi farti domande su ciò che è importante per te e poi valutare quali sono gli strumenti che già possiedi per conseguire i tuoi obiettivi e quali invece quelli che devi affinare o acquisire attraverso l’esperienza sul campo e la continua formazione”.



Condividendo il proprio expertise, la chef ha anche sottolineato quelli che, a suo parere, sono gli errori da non commettere nel proprio business. “Non bisogna mai scordare che se non c’è differenza non c’è impresa. Personalmente sono stata agevolata in questo dalla mia personalità: sempre propositiva, curiosa e perennemente alla ricerca del miglioramento. Questa serena ansia di eccellenza identifica una non ordinarietà, che è proprio l’obiettivo della nostra azienda: essere diversi e migliori degli altri”.



Alla domanda relativa ai più importanti traguardi professionali già raggiunti, Debora ha risposto agli studenti del Master con grande schiettezza: “Il prossimo! Non può esistere il più importante traguardo, proprio perché non esiste un traguardo. È sempre una tesa all’infinito. Fare impresa significa non porsi limiti e quindi non farsi bastare un traguardo. Al tempo stesso, non posso negare, però, che essere inserita dalla prestigiosa rivista Forbes tra le 100 donne più influenti mi ha resa molto orgogliosa”.



Non poteva certo mancare un po' di curiosità per il mitico Maestro Iginio. Agli studenti della 24ORE Business School, la maestra pasticcera ha confessato che lavorare con il padre è allo stesso tempo facile per la competenza e difficile per il carattere. “Ma averlo al fianco è un privilegio raro, soprattutto perché lavorare con lui è un diritto che mi sono conquistata e non una rendita precostituita”.



