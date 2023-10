Da quando FTX ha presentato per la prima volta istanza di protezione dal fallimento il patrimonio dei debitori di FTX, guidato dal nuovo CEO John Ray III, ha compiuto una serie di iniziative interessanti finalizzate a recuperare gli asset perduti, inclusa la vendita di partecipazioni in FTX.

In questo scenario si calcola che tutti i clienti di FTX.com e FTX US che hanno fatto richiesta, riceverebbero il 90% degli asset distribuibili. La richiesta di recupero è sostanzialmente stimata a circa 8,9 miliardi di dollari per FTX.com e 166 milioni di dollari per FTX.US.

Insomma FTX sta facendo tutto il possibile per favorire questa fase di recupero, in modo da accellerare i tempi di ripristino delle attività di sviluppo.