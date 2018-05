Web Reputation, Cyberbullismo, Social Networks, Hate Speech, giochi virtuali

Strumenti pratici per riconoscere, monitorare, intervenire.



- #pensaprimadipostare e 2° corso Diventare genitori digitali che si terrà sabato 19 maggio dalle 09:30 alle 13:00 presso l’auditorium di Villa Lazzaroni – Circolo Acem.





IL PROGRAMMA

La giornata sarà così articolata:

Ore 09:30 – Modulo “Pensa prima di postare”, focus dedicato ai ragazzi (da 8 ai 18 anni) per educarli al valore della reputazione online propria e degli altri ed alla cultura dell’importanza dei propri dati personali sul web. Verrà utilizzata la metodologia “PEER TO PEER” ossia “EDUCAZIONE ALLA PARI” dove gli stessi ragazzi raccontano le loro esperienze sui social condividendo le loro conoscenze sui rischi del mondo digitale.

Ore 11:00 - Coffee Break

Ore 11:30 - presso gli spazi del Circolo visione Film “Wonder” per i ragazzi.

Ore 11:30 - Modulo “Genitori digitali e web reputation”, partendo dagli argomenti trattati durante il primo incontro si approfondirà la tematica della tutela della reputazione ed il contrasto al cyberbullismo. I temi saranno trattati da un punto di vista multidisciplinare e consentiranno la comprensione anche da parte di partecipanti che non hanno assistito al primo evento.



IL TEMA

Nasce per rispondere all’esigenza dei genitori e dei figli di comprendere i rischi e le opportunità del web attraverso un percorso formativo sulla tutela della reputazione ed il contrasto al cyberbullismo. Saranno dati gli strumenti per educare ad un uso corretto e consapevole delle nuove tecnologie e per intervenire in situazioni di emergenza.

Genitori, figli e internet: il 78% dei genitori si chiedono cosa fanno i propri figli davanti al computer, o con il proprio smartphone.

Nella vita reale i genitori proteggono i propri figli, ad oggi è necessario educarli ed informarli perché diventino guide sicure e protettive anche durante la navigazione in rete. E’ fondamentale che anche i genitori conoscano le APP, le Piattaforme, i Social nelle quali navigano i propri figli ed i pericoli correlati. Se vogliamo davvero che i nostri ragazzi abbiano a disposizione gli strumenti e le competenze per diventare cittadini digitali, il primo passo deve essere la formazione e la sensibilizzazione dei genitori: è questo il presupposto su cui è stato progettato l’incontro “Genitori Digitali – Educare al tempo di internet”.

Come possiamo proteggere i nostri figli dai pericoli e dalle insidie della rete? Come possiamo essere genitori consapevoli nell'era touch? Siamo in grado di cogliere segnali di disagio che s'insinuano in selfie, post e giochi online? Inoltre verranno affrontati temi sulla difesa della reputazione online grazie ad un “know how” sperimentato negli anni e ad un team multidisciplinare che garantisce risultati certi e tangibili.



I DOCENTI

* SIMONA PETROZZI: esperta di Comunicazione, Web Reputation e Web Identity

* CATERINA FLICK: esperta di diritto e criminalità informatica, già legale del Telefono Azzurro per Internet e Minori

* ELISA MARCHESELLI: psicologa, psicoterapeuta esperta di Cybercrime e dipendenze da Internet