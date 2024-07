Dopo il successo della 1° edizione del 2023, che ha visto partecipare più di 8mila persone, torna anche quest’anno il Base Festival, l’evento organizzato dall’Associazione culturale “Musica Base”, che si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre presso la storica ex base missilistica di Peseggia, in provincia di Venezia. Il parco rappresenta lo spazio ideale per dare vita a questo evento, che ha visto molto coinvolta la comunità locale, diventando un trampolino di lancio per la crescita artistica ed economica della zona.

Ogni sera, i due palchi del Festival vedranno la partecipazione di diversi artisti, con nomi noti nel panorama musicale nazionale accanto ad alcuni ospiti internazionali e artisti locali emergenti, per soddisfare tutti i gusti e coinvolgere un pubblico sempre più variegato. “Siamo estremamente soddisfatti del riscontro ottenuto l’anno scorso - commenta Andrea Scattolin, Presidente dell’Associazione Musica Base - abbiamo dimostrato che il territorio è ricettivo alle iniziative come la nostra e che l’ex base missilistica di Peseggia ha un grande potenziale di crescita, e può davvero diventare un punto di riferimento non solo per eventi musicali di qualità, ma in generale per attività che coinvolgano la cittadinanza. Il nostro obiettivo è rendere il BASE FESTIVAL un appuntamento fisso per le serate di fine estate, ma l’auspicio è che anche altre realtà possano rendere vivo questo spazio attraverso altre iniziative e progetti”.

Anche quest’anno è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per sostenere la realizzazione del Festival e renderlo più sicuro e fruibile. I fondi raccolti, quindi, saranno investiti in interventi di illuminazione dell’area, di gestione del parcheggio, di potenziamento dei servizi presenti all’interno del festival, con l’intento di apportare migliorie che possano avere un impatto a lungo termine, anche per combattere la situazione di degrado dell’area.



Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/project/base-festival-2024/