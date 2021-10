La corsa folle verso il record storico si è concretizzata la settimana scorsa, e adesso il Bitcoin "sta riprendendo fiato.

La monete digitale più famosa è scesa verso un range tra 61-63mila dollari, con un movimento correttivo che comunque è stato abbastanza contenuto (specie se confrontato con quelli passati).

Va ricordato, comunque, che anche in passato abbiamo assistito a un calo del Bitcoin dopo un nuovo massimo, anche in maniera più drastica dell'attuale. Ed anzi stavolta la perdita di terreno calo è stata più contenuta rispetto al passato, come ad esempio avvenne ad aprile, quando i prezzi sono scesi da oltre $ 64.000 a meno di $ 30.000, trascinando al ribasso tutte le altre valute digitali.

Inoltre, mentre il Bitcoin si stabilizza oltre i 60mila dollari, Ethereum sta silenziosamente avanzando.