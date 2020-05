Sarebbe ancora incerto il futuro calcistico di Radja Nainggolan, sebbene sia nel mirino di ben tre squadre. Si tratta di tre club importanti.

Il direttore sportivo de Cagliari, Marcello Carli, smentisce categoricamente novità al momento.

Il giocatore belga è in prestito al Cagliari che però, a meno di sorprese, non potrà rinnovargli il contratto per la prossima stagione. Quindi Radja Nainggolan a fine campionato tornerà all'Inter con Conte che non lo vuole vedere neppure agli allenamenti.

In Italia, però, sembrano apprezzarlo Milan, Fiorentina e... Roma!