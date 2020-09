Ancora in discesa il numero di nuovi contagi Covid con i dati della domenica. Sono stati infatti 1.494 nelle ultime 24 ore, ma con soli 51.109 tamponi effettuati. Il totale dei casi è così salito a 311.364.

Nonostante il numero in diminuzione, tutte le regioni hanno registrato nuovi casi di contagio, mentre sono sei quelle che hanno superato i 100: Lombardia (119), Veneto (183), Liguria (109), Lazio (211), Campania (295) e Sicilia (102).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 50.323 (ieri erano 49.618). Tra i positivi, 264 (10 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 2.977 (ieri 2.846) sono ricoverati con sintomi e 47.082 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 46.518).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 225.190 dai 224.417 di ieri. Oggi sono ancora 16 i decessi, con il totale che sale a 35.851.