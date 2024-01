Secondo una prima ricostruzione un uomo si sarebbe scagliato contro la moglie insultandola e picchiandola violentemente. Qualcuno ha telefonato al numero unico di emergenza e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Canicattì sono intervenuti nell’abitazione dei coniugi.

I militari hanno trovato l'uomo, un cinquantenne , in stato di agitazione e la donna ferita. L'uomo, nonostante fossero presenti le forze dell'ordine, ha continuato ad inveire contro la che con l’intervento dei militari è stata allontanata, soccorsa e trasportata all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per le cure mediche del caso.

I carabinieri hanno fermato l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, portato in caserma dove è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, è stato avviato anche il codice rosso, il protocollo che tutela le donne vittime di violenza.