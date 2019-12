Il 4 gennaio, su Rai 3 in prima serata, il docufilm IOSCRIVO ideato da Matilde D’Errico, organizzato presso Terapie Integrate del Gemelli di Roma con il sostegno della Onlus “Susan G. Komen Italia”.

Un programma da non perdere, per capire e non aver paura della malattia.

Dodici donne a confronto tra di loro e con la penna dalla quale sono riuscite a far fluire paure e coraggio, si, tanto coraggio che a volte si pensa di non avere.

Si parlerà anche di cancro all’ovaio, del quale non si parla quasi mai e mai dei sui sintomi. Si parlerà di ABBI CURA DI TE, un libro che ho scritto per informare quante più donne sane possibile sull’esistenza di questo cancro e su quanto sia insidioso e subdolo.

Si può scaricare gratis al link luisanda-dellaria.weebly.com

Grazie Matilde D’Errico per aver sempre questa attenzione verso le donne, grazie per averci dedicato il tuo tempo e la tua grande professionalità, grazie per avermi offerto l’opportunità di parlare di cancro all’ovaio.