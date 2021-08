Leo Messi no seguirà lligat al FC BarcelonaTot i haver arribat a un acord i amb la intenció de signar un nou contracte, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals (normativa de Laliga espanyola)

Malgrat haver-se arribat a un acord entre el FC Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals (normativa de LaLiga espanyola).Davant d'aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al FC Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del Club.El Barça vol agrair de tot cor l'aportació del jugador a l'engrandiment de la institució i li desitja el millor en la seva vida personal i professional.

Questo il comunicato in "català" pubblicato giovedì in tarda serata dal Barcellona sul proprio sito web. Che cosa dice?

Che nonostante il Barcellona e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione da parte di entrambi di firmare già da oggi un nuovo contratto, ciò non può esser possibile a causa del regolamento de LaLiga sul tesseramento dei giocatori.

A causa di ciò, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi.

Il Barcellona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro, sia personale che professionale.

A fine giugno, tra Messi e il Barcellona era stato firmato un accordo di massima, perché il giocatore argentino potesse continuare a giocare con il club catalano per altre cinque stagioni.... ma a determinate condizioni.

Oggi era prevista la formalizzazione dell'accordo ma fonti dallo spogliatoio blaugrana, secondo quanto riporta il quotidiano catalano La Vanguardia, avevano già anticipato divergenze inconciliabili tra le parti.

Jorge Messi, padre e procuratore del calciatore argentino, oggi da Miami è arrivato a Barcellona, ma senza poter fornire le garanzie richieste, a partire dalla diminuzione dello stipendio, per consentire al club catalano il tesseramento del figlio che adesso si potrà così accasare in un club della Premier... o al PSG.





Crediti immagine: Leo Messi, Instagram