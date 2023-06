Una stagione all’insegna del cambiamento e della positività: la Fondazione Taormina Arte Sicilia annuncia ufficialmente il cartellone che, dal 23 giugno al 18 agosto, conta quest’anno numerose premiére cinematografiche e produzioni nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

La stagione estiva si aprirà ufficialmente venerdì 23 giugno, sarà il Gala Pavarotti Forever, realizzato in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti. Tra gli ospiti Placido Domingo, Marcelo Álvarez, Vittorio Grigolo, Aida Garifullina, Mario Biondi, Andrea Griminelli, e una nuova generazione di giovani artisti promossi e sostenuti dalla Fondazione Pavarotti: il soprano Giulia Mazzola, i tenori Giuseppe Infantino e Paolo Nevi, il baritono Ettore Lee.

A seguire, sullo schermo del Teatro Antico, verrà proiettato il documentario di Leonardo Metalli Voglio vivere così… e felice Canto!, speciale su Pavarotti girato tra l'Italia e gli Stati Uniti, con immagini e video esclusivi della sua vita fuori dalle scene, tra pittura, arte culinaria e la grande simpatia che lo rendeva un personaggio unico ed inimitabile. Tra le curiosità del film, le testimonianze di tutti i suoi amici più cari nei racconti delle sue più esaltanti avventure, e i backstage delle prime prove in assoluto e del debutto della sua creatura più riuscita dopo il Pavarotti and Friends, “I tre tenori”, con Placido Domingo e Josè Carreras diretti da Zubin Metha.

Le anteprime dei film al TAORMINA FILM FEST saranno concentrate nelle serate in programma al Teatro Antico. L’ultima serata del festival, Sabato 1° luglio, accoglierà l’evento speciale dedicato ai Nastri d'Argento con la premiazione al Teatro Antico de La stranezza di Roberto Andò, 'Film dell'anno' per i Giornalisti Cinematografici Italiani. Nel corso della serata è prevista inoltre la consegna del Premio Nino Manfredi, giunto alla sua decima edizione e assegnato dai Giornalisti Cinematografici in accordo con la famiglia Manfredi. Un prestigioso riconoscimento che va ogni anno ad un talento artistico, non solo nella commedia, per celebrare il grande Nino a Taormina, luogo con cui aveva un legame speciale.

Durante i sette giorni di programmazione del Taormina Film Fest, vi saranno, in orario meridiano e pomeridiano, ulteriori significative novità, con proiezioni dislocate tra il Palazzo dei Congressi e la Casa del Cinema e Masterclass organizzate tra Casa Cuseni e l’Hotel Timeo.

Fari puntati anche sul 90° anniversario della Warner Bros, che verrà celebrato attraverso la riproposta di venticinque tra i più grandi film del catalogo e un documentario sulla storia dello studio.

“La nuova generazione: il film e il ruolo dei social media” sarà invece l’argomento della masterclass tenuta da Bella Thorne & Friends il 28 giugno, un incontro per capire più approfonditamente come sta cambiando il linguaggio visivo in funzione delle nuove tecnologie applicate ai giovanissimi.

Dall’8 luglio si apre invece TAORMINA ARTE, il cartellone di musica, teatro e danza che riserva alcune significative novità, come gli accordi di co-produzione e partenariato con Enti e Fondazioni nazionali ed internazionali quali la Fondazione Luciano Pavarotti, l’Opèra-Théâtre de Metz, il più antico teatro d'opera di Francia e centro di produzione per l'opera, la danza e il teatro, oltre all’attuazione di co-produzioni con ARTEVEN, il Circuito teatrale regionale del Veneto oltre alla MUPA di Budapest, che permetteranno anche alle compagnie coinvolte in prime nazionali assolute di poter successivamente far circuitare progetti artistici inediti. Il tutto nell’ottica della massima collaborazione anche con gli enti siciliani con cui si sta sviluppando un percorso di rete positivo al fine di massimizzare la collaborazione tra le eccellenze del territorio, quali il Teatro Massimo Bellini di Catania.

Una stagione volta verso un progetto culturale di cambiamento e positività come, nelle linee programmatiche e di pensiero, affermano rispettivamente la sovrintendente della Fondazione Taormina Arte, Ester Bonafede, il direttore artistico Beatrice Venezi e il direttore esecutivo e co-direttore artistico del Taormina Film Fest Barrett Wissman.





taorminafilmfestival.com

taorminaarte.org