Greenpeace pone l'attenzione sul greenwashing, i comunicati pubblicitari delle aziende che fanno pensare ad un comportamento verde e sostenibile senza una reale politica ecologica alle spalle.

Così domenica scorsa Greenpeace ha protestato a Venezia contro le pratiche greenwashing delle aziende di idrocarburi ed i loro comunicati commerciali.

Mentre si muovevano per i canali della città lagunare portando i loghi delle maggiori compagnie europee di fossili e gas, gli attivisti hanno ironicamente annunciato The Last Tour of Venice , in quanto la città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è notoriamente a rischio di sprofondamento a causa degli impatti climatici nella regione del Mediterraneo.

Greenpeace sta promuovendo un’iniziativa dei cittadini europei (ECI) per vietare la pubblicità e le sponsorizzazioni delle società di combustibili fossili.

Se un’ICE raggiunge il milione di firme verificate entro ottobre, la Commissione europea è legalmente obbligata a rispondere e discutere una proposta legislativa per porre fine alla propaganda ingannevole dell’industria dei combustibili fossili.