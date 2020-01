I duchi del Sussex sarebbero pronti a trasferirsi in Canada per un breve periodo. Il via libera è partito dalla stessa regina Elisabetta II, ma il Canada, anche tramite il premier Justin Trudeau, ha fatto intendere che... non sono tutte rose e fiori, ci sono aspetti da chiarire

Il maggiore quotidiano canadese The Globe and Mail si è scagliato contro l'eventuale trasferimento della Coppia Reale in Canada.

Secondo il quotidiano, il Canada non si può permettere di ospitare un Principe ereditario, infatti, Harry è sesto in linea di successione al trono britannico dopo il padre, il fratello maggiore e i tre nipoti.

“Una vita Reale in questo Paese non è compatibile con la natura delle relazioni tra Canada e Regno Unito, tra Canada e Corono Britannica”.

Inoltre, ci sarebbe da sciogliere il nodo (molto spinoso) relativo ai costi e alla sicurezza della coppia reale. Sicurezza attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.



Chi dovrebbe pagare queste spese? Il Canada e il Regno Unito? La Casa Reale? O i sudditi britannici?

Da un sondaggio, il 73% dei canadesi è contrario al trasferimento di Harry e famiglia in Canada.

A questo punto, la partita per il loro addio alla Famiglia Reale è ancora molto incerto.