Il famoso radiodramma che si diffonde a macchia d'olio sulla rete " Passioni Senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino al quale hanno partecipato i migliori attori e doppiatori italiani provenienti da tutto il territorio nazionale continua da questa serie a puntare su nuove voci e attori di talento.

Tra le voci protagoniste spunta il giovane attore e doppiatore Davide Altieri, che nella serie da la sua voce a Raffaele Ruggiero, il figlio di Fausto e Colomba (Giovanni Caso e Valeria Ferretti).

Altieri, è un attore completo e "Passioni Senza fine 2.0" è una grande fucina di talenti. Nel corso delle puntate vedremo il grande sviluppo di Raffaele in una storia forte e drammatica dopo l'uscita di scena del padre e della madre. Tra le curiosità è che ascolteremo il giovane talento anche in un altro ruolo con cambio radicale di toni e voce, infatti Davide darà voce e forma ad Obi, un africano entrato in Italia clandestinamente. Insomma, la serie da anni continua ad essere un'ottima vetrina per veri talenti futuro del doppiaggio e del cinema italiano.