Preti sposati in Tv su Nove, in prima serata il 24 Ottobre 2018 l’inchiesta. Trattazione non completa: rischio confusione

Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Lavoratori Sposati, manca nell’inchiesta indicata nel titolo dell'articolo la voce dei preti sposati che hanno un regolare percorso nella Chiesa e che desiderano essere riammessi a Celebrare la S. Messa.

La questione era stata trattata recentemente su Rai Uno nella puntata del 13 Ottobre della trasmissione ItaliaSi! con Marco Liorni.

Don Serrone aveva trattato della questione dei preti sposati e della loro riammissione nella Chiesa.

Il Video al seguente link ora non è più visibile su RayPlay: https://www.raiplay.it/video/2018/10/ItaliaSi-13102018-b67d2b86-8d89-4b18-9ffe-25d65d261742.html

Recentemente anche la Vita in Diretta aveva affrontato il tema con un'intervista a don Serrone

I preti sposati che hanno un regolare percorso sono una grande risorsa per la Chiesa e sono necessari per i fedeli per i sacramenti...

Don Serrone da anni è impegnato per la riforma della Chiesa e per i diritti civili e religiosi dei sacerdoti sposati... La vita in Diretta di Rai Uno ne aveva diffuso la testimonianza.

Anche l'attrice Gabriella Pession aveva condiviso la scelta di trasparenza di don Serrone

Don Serrone ha portato la sua testimonianza anche su Rete 4...

I Sacerdoti lavoratori sposati da anni sono impegnati per la questione del celibato dei preti...

Anche attraverso la Radio il tema dei preti sposati era stato trattato con un'intervista a Radio Montecarlo di don Serrone...

Il contributo dell'associazione Sacerdoti lavoratori sposati dopo le aperture sui preti sposati di Papa Francesco...