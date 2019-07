OPEN SOUND FESTIVAL a Matera dal 28 agosto al 1 settembre 2019

OPEN SOUND FESTIVAL

28 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019

MATERA

Annunciata la prima parte del programma: a Matera dal 28 agosto al 1 settembre, Open Sound Festival è un evento mai sperimentato prima, un mix unico tra street-carnival, festa folk, rave party, performance d'arte e musica contemporanea, dove strumenti antichi di millenni incontrano elettronica e sound system, campanacci, chitarre elettriche, zampogne, cupa-cupa, subwoofer, urla polifoniche. Tutti i suoni sono open source, non proprietari, corali e collettivi, generati con strumenti autocostruiti. Open Sound Festival è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto da Multietnica e Fondazione Matera Basilicata 2019.

Open Sound Festival vuole valorizzare la musica come bene comune ed esplora le radici della musica come fenomeno di produzione collettiva.

Alla sua prima edizione, dal 28 agosto al 1 settembre 2019, OSF presenta un programma ci cinque giorni, con mostre, installazioni, workshop e prove aperte, performance sonore tra l'universo ancestrale degli strumenti tradizionali lucani e la musica contemporanea, rappresentata da musicisti e producer di profilo internazionale, e un corteo finale, denominato #Urla, con la regia di Yuval Avital, compositore e artista multimediale.

#Urla è una gigantesca opera sonora in moviment, un fiume umano caratterizzato dall'esecuzione di un'inedita e irripetibile "partitura musicale geografica", che si snoderà lungo le vie dei Sassi di Matera con voci femminili arbëreshë, zampogne, campanacci, cupa cupa, percussioni, canti a zampogna, maschere carnevalesche sonorizzate.

Open Sound è un’opera collettiva guidata da un ensemble curatoriale multiforme.

Nicola Scaldaferri, docente universitario e etnomusicologo; Nico Ferri, coordinatore del progetto, direttore del Centro Cecilia di Tito e founder del Pollino Music Festival; Manuel Tataranno, frontman della Krikka Reggae e founder del Metaponto Beach Festival; Dino Lupelli, direttore artistico specializzato in musica indie ed elettronica; Yuval Avital, compositore internazionale, artista multimediale e chitarrista.





OPEN SOUND FESTIVAL | MATERA | 28 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019



IL PROGRAMMA

Mercoledì 28 agosto - Ex convento “Le Monacelle” - Matera

Open day

Vernissage dell'installazione “La stanza di #Urla” di Yuval Avital

Dj-Set tbd



Giovedì 29 agosto - Ex convento “Le Monacelle” - Matera Workshop e prove aperte Open Sound Academy Showcase



Venerdì 30 agosto - Cava del Sole - Matera “EuropaVox meets Open Sound Festival” con i live di:

JoyCut

Nu Guinea

and more



Sabato 31 agosto - Cava del Sole - Matera

#OSA Live

Dardust

Paolo Baldini

Clap!Cap!

Agotrance

Night Skinny

Go-Dratta

Mantra Groove Station



Domenica 1 settembre - Centro storico - Sassi di Matera #URLA

Il Corteo, la gigantesca “opera sonora in movimento” di Yuval Avital.

L’incontro tra un’inedita partitura contemporanea per suonatori e maschere tradizionali che vedrà coinvolti più di duecento performer.



29 agosto/1 settembre - Ex convento “Le Monacelle” - Matera #OSA Open Sound Academy

Incontri, Masterclass, Dj Set.

TICKET: Con l’acquisto del Passaporto per Matera 2019 hai diritto a partecipare a tutti gli eventi del programma ufficiale di Matera 2019. Un passaporto unico al prezzo di 19 euro che include, oltre a OpenSound Festival, 48 settimane di programmazione, 800 operatori e artisti provenienti da tutto il mondo, più di 50 produzioni culturali originali e 5 mostre.

Acquistalo su Ticketone > http://bit.ly/Matera2019Passport

OPEN SOUND FESTIVAL è una co-produzione MULTIETNICA e FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Realizzato con il sostegno del fondo etico di BCC BASILICATA (Banca di Credito Cooperativo della Basilicata). In collaborazione con MUSIC INNOVATION HUB Spa Impresa Sociale, EUROPAVOX (Clermont Ferrand, FR), KRIKKA (Bernalda, IT), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (Milano, IT)

Open Sound Ambassador Alioscia Bisceglia.

Il Trailer di Open Sound Festival è diretto da Jacopo Farina con materiali sonori e visivi raccolti da Nicola Scaldaferri per LeavLab.com ed estratti dall’opera originale di Yuval Avital "Altare di ombre ".

