La Commissione europea si rivolgerà a vari artisti europei, tra cui i Maneskin, Rosali’a, Ange'le e Stromae, per una campagna di sensibilizzazione al voto per le elezioni europee del 6-9 giugno, con un focus particolare sui giovani.

Questo è quanto ha riportato Euronews. La campagna coinvolgerà anche atleti e calciatori con un ampio seguito nell'opinione pubblica.

Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, ne spiegato il motivo ricorrendo ad un esempio che ha per protagonista la star americana Taylor Swift, affermando che "nessuno può mobilitare i giovani meglio dei giovani".

Taylor Swift, lo scorso settembre, ha esortato attraverso i social media i giovani americani a registrarsi per votare alle prossime presidenziali. Il giorno successivo al suo post, 35mila giovani americani hanno accolto l'invito.

Schinas ha inoltre ricordato che Taylor Swift sarà in Europa a maggio per un concerto a Parigi il 9 maggio, Giornata dell’Europa, e ha espresso la speranza che lei possa fare lo stesso per i giovani europei.