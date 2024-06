Nata il 1° maggio 1978 a Napoli, Annalaura Lettieri è un avvocato e manager che, nel corso degli anni, ha raggiunto importanti traguardi nel campo delle operazioni di fusione e acquisizione di società o rami d’azienda, della finanza e del diritto societario. Attualmente ricopre il ruolo di General Counsel e Membro del Consiglio di Amministrazione di Meridie s.p.a., una holding di partecipazioni prevalentemente industriali.



Il contributo di Annalaura Lettieri alla nascita e allo sviluppo di Meridie

Nel 2008 l’avvocato Annalaura Lettieri, insieme al padre Gianni Lettieri, ha svolto un ruolo importante nella quotazione in Borsa di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A., poi rinominata Meridie. Da allora, ha contribuito in maniera significativa alla gestione e allo sviluppo della società in qualità di General Counsel e Membro del Consiglio di Amministrazione. Tra le sue principali responsabilità figurano la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, la redazione del business plan e del bilancio e la strutturazione delle operazioni societarie e finanziarie di acquisizione e cessione. Ha gestito, inoltre, negli anni della quotazione, i rapporti con Borsa, Consob e Banca d’Italia, dimostrando una grande competenza nel controllo degli aspetti regolatori. Attraverso la sua esperienza e la sua profonda dedizione, unite alla partecipazione attiva a varie operazioni delle società controllate dalla holding, Annalaura Lettieri ha contribuito significativamente alla crescita e al consolidamento di Meridie.



Annalaura Lettieri: formazione e primi passi professionali

Dopo aver completato gli studi in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli magna cum laude, Annalaura Lettieri ha esordito professionalmente in qualità di Assistant nell’area di revisione contabile di Pricewaterhouse Coopers. Grazie a questa esperienza, ha acquisito una solida base nelle pratiche contabili e di revisione. Il suo percorso professionale è quindi proseguito presso la sede di Milano dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo. Qui ha affinato le sue competenze nel diritto bancario e finanziario, nelle offerte pubbliche di acquisto e nella consulenza societaria, acquisendo una profonda conoscenza delle operazioni societarie e finanziarie complesse. Dopo aver ottenuto l’abilitazione forense, Annalaura Lettieri ha avuto l’opportunità di consolidare ulteriormente la sua esperienza legale. Negli anni successivi, nel ruolo di General Counsel presso la MCM Holding S.p.A., ha gestito con successo aspetti legali, amministrativi e finanziari di importanti progetti immobiliari, dimostrando la sua capacità di operare in contesti dinamici e complessi.