L’incontro e reading martedì 17 gennaio 2023 ore 17-20 presso la Sala Italia dell’UNAR in via Ulisse Aldrovandi 16

Martedì 17 gennaio 2023 ore 17-20 presso la Sala Italia dell’UNAR in via Ulisse Aldrovandi 16 si terrà l’incontro e reading dei poeti nei dialetti d’Italia residenti a nella Capitale promosso dall’Associazione Periferie e da Lend Roma con l’adesione dell’Unar (Unione Associazioni Regionali di Roma e del Lazio), dell’Associazione dei Sardi di Roma “il Gremio”, dell’Associazione Pugliese di Roma e della Famiglia Romagnola

Saluti di Vincenzo Luciani (Associazione Periferie), di Cristina Polli, responsabile del gruppo Lend di Roma e del Presidente dell’UNAR Antonio Maria Masia. Introduce e conduce Anna Maria Curci (Gruppo Lend Roma, redazione rivista “Periferie”).

Le letture dei poeti saranno intervallate da canti della tradizione popolare italiana del Nuovo Coro Popolare diretto dal M° Paula Gallardo Serrao.

Al termine delle letture è previsto uno spazio aperto alle domande dei partecipanti ai poeti.

I poeti partecipanti al Reading saranno:



Leone Antenone (dialetto romanesco)

Nicoletta Chiaromonte (dialetto romanesco)

Bruno Cimino (dialetto calabrese)

Davide Cortese (dialetto siciliano eoliano)

Rosaria Di Donato (dialetto romanesco)

Stefania Di Lino (dialetto romanesco)

Aurora Fratini (dialetto Sambuci, RM)

Rosanna Gambarara (dialetto marchigiano)

Maria Lenti (dialetto di Urbino)

Vincenzo Luciani (dialetto pugliese)

Angelo Marzullo (dialetto Terracina, LT)

Antonio Maria Masia (sardo)

Roberto Pagan (dialetto triestino)

Fernando Pelliciardi (dialetto Romagnolo)

Luigi Perroni (dialetto Terracina)

Lorenzo Poggi (dialetto romanesco)

Maurizio Rossi (dialetto romanesco

Maria Pina Ciancio (dialetto lucano)

Antonietta Tiberia (dialetto ciociaro)

Anna Ubaldi (dialetto romanesco)

Paolo Emilio Urbanetti (dialetto romanesco)

L’incontro è aperto ai docenti come attività di formazione in presenza gratuita.

Lend – lingua e nuova didattica, ente accreditato per la formazione dei docenti, rilascerà attestato di frequenza. E come gli anni scorsi il gruppo Lend di Roma offre un evento di formazione gratuito ai docenti di ogni ordine e grado.

Qui il link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/k18aBSRStFYyrAs16