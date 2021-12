Sta per partire SINESTETIKA, un ciclo di accadimenti artistici e culturali che, tra le altre cose, vogliono portare alla luce il dissesto culturale causato da anni di cattiva politica e di spreco di risorse.

Il primo evento sarà ispirato, guarda caso, alla Fattoria degli Animali di George Orwell.

L’iniziativa nasce sull’impulso scaturito dal Filmstudio, lo storico filmclub romano che è stato privato della sua sede storica e che propone ora una serie di appuntamenti diffusi e indipendenti nel segno della sua identità militante, anarchica e ribelle.

Campo de’ Fuori, al cospetto della statua di Giordano Bruno, sarà il teatro delle performance situazioniste che poi migreranno nell’affascinante atmosfera della Cappella Orsini, situata a poca distanza.

L’intento è quello di scoperchiare un sistema di offerta culturale che, come dicono i promotori, “costituisce ormai solo uno strumento di propaganda politica al servizio di un gruppo di potere che ha devastato socialmente e culturalmente Roma”.

Il programma è ricco di spunti e di provocazioni artistiche che attraverseranno diverse discipline in una dimensione di ricerca ma anche di raffinata improvvisazione.

Difficile prevedere se la classe politica romana saprà intellettualmente interpretare questo percorso, visto che da decenni si è chiusa in un fortino di autoreferenzialità e interesse privato.

Una condizione che lascia poco spazio alla fantasia e al desiderio di riqualificare una città ridotta allo stremo soprattutto dal punto di vista culturale.

Il Filmstudio inserisce comunque un profondo elemento di contraddizione poggiando anche sulla sua storia. Nato nel 1967 come primo cineclub in Italia, rappresentò la porta d’ingresso per avanguardie e movimenti culturali fino ad allora sconosciuti nel nostro Pese. Wharol, Wenders e decine di artisti italiani e internazionali si fecero apprezzare proprio nelle sale di Via degli Orti d’Alibert.

Quelle stesse sale che oggi sono state tolte al Filmstudio per dare spazio alla nascita di un luogo burocratizzato sotto la sigla della Regione Lazio, gestito da una società compartecipata.





Per saperne di più

romafilmstudio.it

Sinestetika