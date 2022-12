Buster, pseudonimo di Giuliano Franciosa, è un Rapper italiano.

Rapper di paese, originario di Orsara di Puglia, piccolo sobborgo nei Monti Dauni in provincia di Foggia.

Il padre, originario di Lucera, si trasferisce insieme a sua madre a Londra per lavorare come parrucchiere. Dopo la nascita della sorella maggiore e del giovane Buster, la coppia torna in Italia e si stabilisce nel paese natale della madre.

Alla tenera età di 7 anni, riceve in dono dalla sorella maggiore, un album del rapper milanese Emis Killa e da allora non smette di ascoltare hip Pop, coltivando il sogno di calcare grandi palchi.

A 14 anni decide di cimentarsi nella scrittura di brani, ma non trovando soddisfazioni nel proprio operato e venendo deriso, decide di non dedicarsi più alla musica.

All’età di 17 anni, in pieno lockdown Covid, è coinvolto in un incidente stradale, insieme a due suoi compagni. Lo sbalzo dall’auto lo farà ritrovare privo di conoscenza e in gravissime condizioni, con varie “fratture” lungo tutto il corpo. I soccorritori giunti sul posto lo ritengono morto a seguito dell’impatto. Portato in ospedale in codice rosso, resta per tre giorni in coma. Il terzo giorno, come resuscitato da morte, apre gli occhi e riferisce ai presenti di aver maturato la decisione di voler vivere facendo musica.

Le scene e l’accaduto dell’incidente stradale erano state scritte dallo stesso artista in un brano “Fratture” scritto profeticamente due anni prima della data del sinistro.

Nei mesi successivi scrive e incide “C’Est La Vie”, “La mia Vita”, “Bomber” e tanti altri pezzi che segnano il suo lancio sulle piattaforme del mercato discografico.

Nel maggio del 2021 si reca a Milano dove collabora con dj Telaviv alla incisione dei brani che nell’estate del 21 totalizzano circa 600k ascolti sulle piattaforme digitali.

Come prime esibizioni live canta in un circoli di tossicodipendenti, in rave abusivi e discoteche, fino ad arrivare a esibizioni di piazza, in tutto il circondario foggiano.

Nel febbraio 2022 collabora nuovamente con dj Telaviv di Milano, incidendo 11 brani che comporranno il primo E.P. della sua carriera in uscita per l’estate 2022.





Lo Stile.

Buster è un Rapper moderno, che porta una nota di Hip Pop sulla scena musicale odierna. I suoi brani sono un mix di varie influenze, dalla scena Milanese ai ritmi caldi del sud. Tra i suoi brani si possono trovare pezzi “Old School” e pezzi Pop moderni oltre ad alcuni brani profondi, dal testo intenso e dalle note ballate.

Buster cerca di essere il più versatile possibile, sperimentando vari sound, mettendo in musica la passione per il rap e l’amore per la musica e la “Canzone”.

I suoi ritornelli restano in testa agli utenti dopo poche volte che li si ascoltano.

Il Rap è il suo genere ma, proprio nello spirito più puro del rap, è aperto a tutte le influenze possibili, perché dalla contaminazione e dalla sperimentazione nascono le cose nuove.





Link social:

open.spotify.com/artist/2VdlwsWRvFRYpnCBNJSWI0?si=eg_mNKC0TsaJ_oVOdWkoCQ Instagram:

www.instagram.com/p/CZAQ30JN6Pf/?utm_medium=copy_link You Tube:

youtube.com/channel/UCVNaSS_LTVmG8ZdmD4P9S8Q



Vagabondo Rmx

La canzone, dal testo scritto interamente da Buster, è ispirata al celebre brano del 1972 dei Nomadi scritto scritto da Alberto Salerno e con la musica del bassista Damiano Dattoli. Come per la hit dei Nomadi, anche questa rivisitazione viaggia tra l’incoscienza di essere bambini con la vita davanti e il futuro che metterà di fronte difficoltà e ostacoli. Rivisitando in chiave moderna, Buster inserisce delle note Hip Hop nel brano lasciando l’inciso immutato mettendo in evidenza come l’esperienza della crescita personale rimane un tema sempre attuale.



Testo

Io che non ero un bambino speciale

Sai che lo ammetto

Ero un bambino un po’ particolare odiavo i baci odiavo l’affetto

Io che ricordo volevo parlare con i più grandi tanto rispetto

Non mi piaceva stare coi coetaneo fra raccontavano sempre lo stesso

Io vagabondo giravo da solo per tutta la sera

oggi che scrivo sti pezzi e son grande mi rubi l’amore mi sento in galera ma non mi dispera

Io che col cuore lo sento di ghiaccio

Volevo abbatterti ma non l’ho fatto

I nostri difetti non vengono a galla fin quando te lo fa notare un altro

Dimmi com’è che quella notte sentivo gli insulti

Il diavolo tenta ma non i bambini lascia i fanciulli per poi tentare gli adulti

Ed è per questo che ti fai domande se vedi nero quando cali palpebre

Il buco in petto non lo puoi combattere

Se c’hai qualcosa che sembra più grande

Ma io ero immobile quel giorno e per la via Non sapevo più dov’era casa mia

Ero quel bambino che giocava in un cortile

Io vagabondo che son io

Vagabondo che non sono altro

Soldi in tasca non ne ho

Ma lassù mi è rimasto dio

La strada è lunga come il sentiero a Santiago

Vedo quel bimbo che corre li piano

Mentre mi tende la mano così si sente al riparo

Il suo volto limpido gli occhi son senza peccato

Il suo calore che scalda il mio cuore con solo un abbraccio

Zio ti ricordi quando ero piccolo e correvo in giro con gli scatenati

Avrei voluto viaggiare nel tempo per salutare tutti gli antenati

Dimmi com’è me quella vecchia vita quando non c’era la fotografia

Quando per uscire in giro passavi da casa di amici e sbagliavi la via

Dimmi com’era tutti i tuoi giorni me lo faccio raccontare dai nonni

Riguardo film ancora in bianco e nero

Così m’immagino dentro quei giorni

Tutte le volte che hai preso una scelta tutte le volte che hai commesso errori

Non sai che questa vita è proprio eterna se non combatti per quello che vuoi

Ma io ero immobile quel giorno e per la via Non sapevo più dov’era casa mia

Ero quel bambino che giocava in un cortile

Io vagabondo che son io

Vagabondo che non sono altro

Soldi in tasca non ne ho

Ma lassù mi è rimasto dio

[ ... ]