Papa Benedetto XVI se ne è andato dopo aver condotto la Chiesa Cattolica Romana per un medio periodo per poi dimettersi e percorrere la strada dell'esilio con piglio da eremita.

Tracciare il percorso di un Papa come Ratzinger in fondo non è difficile.

Sufficiente è rifarsi alla letteratura accademica da lui prodotta, in qualità di Benedettino e quindi dedito alle arti e alla scrittura.

Meno positivo nel suo rivolgersi maldestramente agli eventi sociali, tanto da essere persino frainteso dagli islamici nel corso di una sua predicazione a livello mondiale.

Come Protestante, ritengo di non poter esprimere alcun giudizio su Benedetto XVI, visto che l'unico legittimato a farlo è Dio e la mestizia per la dipartita di una persona penso possa essere condivisa pienamente da tutti a prescindere dal concetto di Fede esercitato.

Rammento, al di la di ogni argomentazione plausibile, quanto gli studi di Ratzinger si siano incentrati sui rapporti fra Cattolicesimo e Chiese Protestanti, dai Luterani ai Calvinisti per approdare ai Valdesi ma anche di come privilegiasse comunque il ruolo della Chiesa Romana sulle altre.

Cosa lascia Ratzinger al mondo?

Come studioso, un profluvio di testi scritti. Come Papa probabilmente non avrà abbastanza forza per resistere all'oblio.